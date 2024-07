Atentati ndaj Trump, Biden e telefonon atë: Po i drejtoj agjencitë për një hetim të plotë

CNN, duke u thirrur në një burim raporton për një telefonatë të presidentit amerikan, Joe Biden me ish-presidentin Donald Trump pas atentatit të së shtunës mbrëma.

Burimi, siç shkruan CNN, e përshkroi telefonatën midis rivalëve si “të mirë” dhe “të shkurtër dhe me respekt”.

Dy zyrtarë të lartë të Shtëpisë së Bardhë e përshkruan thirrjen në mënyrë të ngjashme, por nuk pranuan të thonë më shumë për bisedën.

Një zyrtar i lartë i Shtëpisë së Bardhë tha se Biden dhe Trump u lidhën me telefon, me presidentin të etur për të folur drejtpërdrejt me rivalin e tij. Biden përsëriti pohimin e tij se nuk ka vend apo tolerancë për dhunë politike dhe e siguroi Trumpin se po i drejton agjencitë për një hetim të plotë..

Përveç kësaj telefonate, dy liderët nuk kishin folur drejtpërdrejt prej vitesh, përveçse përmes moderatorëve si në debatin e muajit të kaluar në CNN.