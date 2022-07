Atentati me tre viktima, Nano shkon në Fushë-Krujë, kërkon kontroll të kamerave dhe provave Atentati me tre viktima në mbikalimin e Fushë-Krujës pasditen e sotme ka ngritur në këmbë Policinë e Shtetit. Burime bëjnë me dije se Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Gledis Nano ka shkuar në Fushë-Krujë në analizë me krerët e policisë së DVP Durrës, Komisariatit të Policisë Krujë dhe të Departamentit të Policisë Kriminale.…