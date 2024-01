Atentat si në filma në Vlorë: 23-vjeçari doli në ballkon për cigare, u qëllua me snajper Detaje të reja janë zbuluar në lidhje me ekzekutmin mafioz të 23-vjeçarit Gëzim Sinomati në qytetin e Vlorës. I riu u ekzekutua me snajper teksa ndodhej në ballkonin e banesës së tij në lagjen “Hajro Çakërri” të qytetit. Korrespondentja e Euronews Albania nga qyteti i Vlorës bëri me dije se 23-vjeçari doli në ballkon të…