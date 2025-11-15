Atentat në Shkodër, qëllohet me armë drejt një veture në lëvizje
Mbrëmjen e kësaj të shtune janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri pranë rrethrrotullimit të Koplikut, në Shkodër të Shqipërisë.
Paraprakisht raportohet se një makinë, e cila ishte në ecje e sipër është qëlluar me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar.
Pas të shtënave, drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin duke u përplasur me anësoret e një karburanti, ndërsa ka arritur t’i shpëtojë plumbave.
Sipas AbcNews.al, grupi hetimor dhe policia janë nisur drejt vendit të ngjarjes për të sqaruar rrethanat.