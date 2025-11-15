Atentat në Shkodër, qëllohet me armë drejt një veture në lëvizje

Mbrëmjen e kësaj të shtune janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri pranë rrethrrotullimit të Koplikut, në Shkodër të Shqipërisë. Paraprakisht raportohet se një makinë, e cila ishte në ecje e sipër është qëlluar me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar. Pas të shtënave, drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin duke u përplasur me…

15/11/2025 22:26

Mbrëmjen e kësaj të shtune janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri pranë rrethrrotullimit të Koplikut, në Shkodër të Shqipërisë.

Paraprakisht raportohet se një makinë, e cila ishte në ecje e sipër është qëlluar me armë zjarri nga persona ende të paidentifikuar.

Pas të shtënave, drejtuesi i automjetit ka humbur kontrollin duke u përplasur me anësoret e një karburanti, ndërsa ka arritur t’i shpëtojë plumbave.

Sipas AbcNews.al, grupi hetimor dhe policia janë nisur drejt vendit të ngjarjes për të sqaruar rrethanat.

