Atentat ndaj presidentit pro rus të Sllovakisë: Është në gjendje kritike për jetën Kryeministri i Sllovakisë është plagosur nga të shtënat me armë zjarri dhe është dërguar urgjentisht në një spital. Robert Fico është në një gjendje të rrezikshme për jetën, ka thënë zyra e qeverisë së Sllovakisë. Udhëheqësi i qeverisë sllovake nuk do të dërgohet për mjekim të mëtejmë në kryeqytetin e Bratislavës pasi fluturimi do të…