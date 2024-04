Atentat ndaj kryetarit të Haraçinës – Plagoset një nga pjesëtarët e sigurimit Së paku një person dyshohet se është plagosur të hënën pas një gjuajtje me armë zjarri në Haraçinë, komunë e banuar me shumicë shqiptare në afërsi të Shkupit. Sipas mediave Maqedoninë e Veriut, persona të paidentifikuar deri më tani kanë gjuajtur me kallashnikovë në drejtim të kryetarit të Komunës së Haraçinës, Ridvan Ibraimi. Një pjesëtar…