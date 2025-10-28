Atentat me tritol në Shkodër, hidhet në erë një makinë e parkuar

Lajme

28/10/2025 12:02

Një shpërthim me lëndë plasëse është raportuar në qytetin e Shkodrës, e vendosur në një makinë të parkuar.

Sipas burimeve paraprake, ngjarja është regjistruar në lagjen “Arra e Madhe”, ndërsa ende nuk dihen rrethanat e saj, teksa raportohet se nuk ka të plagosur, bën me dij Top Channel.

Forcat e policisë janë nisur menjëherë drejt vendit të ngjarjes dhe po punojnë për sqarimin e plotë të saj.

