Atdheu i jep fund thashethemeve: Me Borën më nuk jemi as miq

Antonela gjatë debatit që shkaktua mes saj dhe Arjolës, ka përmendur edhe motrën e kësaj të fundit, shkruan lajmi.net.

Ajo gjithashtu përmëndi edhe Atdheun si shkak të xhelozis që ka Arjola ndaj Antonelës. Në anën tjetër, aktorja thotë se ka një miqësi me Atdheun që prej 6 vitesh dhe është njohur me të në Kosovë, ndërsa deklaron se nuk ka asgjë më tepër se sa miqësi mes tyre!

I pyetur për të gjithë këtë situatë, Atdhe Xheravina në një emision, tha se Arjola është një mikeshë shumë e mirë e tij dhe se do e mbështesë deri në fund.

“Arjolën e kam shoqe, do e mbështes deri në fund, kur kam ardhur këtu ishte e vetmja që më ka mbështet. Unë për vete e kam mbyll si muhabet këtë diskutim, edhe postet në Instagram që i kam bërë ishin mbështetje për Arjolën, por Antonelën nuk e kam hedh poshtë, as kunjë, asgjë. Edhe ajo pjesa e famës , është e përgjithshme, unë nuk e kam përmend emrin e Antonelës asgjëkundi. Unë mendoj që është ngatërruar Përputhen me Big Brother, se Antonela kur acarohet vjen një pikë që s’di ça thotë. Në Big Brother nuk do futesha se kam dhe nënën sëmurë, por një natë për sqarim po ”, tha ai.

I pyetur se a ka diçka me Bora Zemanin, ai tha se mes tyre nuk ka asgjë, madje nuk janë më as miq.

“Ajo është gocë e bukur dhe rob i mirë, por nuk është që, se të ishte ashtu si thua ti, kisha luftuar, se unë jam në një lidhje dhe cënohet dhe goca tjetër. Me Borën s’jemi miq , asgjë fare”, tha Atdheu.

Në fund Atdheu dha dhe mendimin e tij se kush do e fitojë BB VIP.

“Donaldi është lojtar i fortë, jam fans i tij, është finalist por jo fitues, se Arjola do fitojë”, tha ai.

Atdheu është përfolur shumë për një lidhje të mundshme me Bora Zemanin./Lajmi.net/