Atdhe Gjeravina ka treguar arsyet e shkëputjes së se tij nga ekrani: Kam pas nevojë mu marrë me vetën

Atdhe Xheravina, pas një shkëputje nga rrjetet sociale si dhe ekrani televiziv flet për herë të parë për arsyen e kësaj shkëputje.

Ai u bë i njohur për publikun nga pjesëmarrja e tij në “Për’puthen”, e që atëherë ai nuk iu ik syrit të publikut me deklarata e veprimeve të shumta, shkruan lajmi.net.

I ftuar në emisionin Canape, ai bëri të ditur shkëputjen e tij.

“Unë jam shkëput pak një kohë, s’kam pas as Instagram as rrjete sociale, se kam pasur nevojë më u marr me vetën, edhe kisha pas nevojë shumë me e bë këtë sen, me u largu pak prej ekranit”, ka thënë Atdheu./Lajmi.net/