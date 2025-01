Astronomët kanë shënjestruar një asteroid që është nisur drejt Tokës, ka gjasa të godas në vitin 2032

Astronomët kanë pikasur një shkëmb hapësinor, rreth 200 metra i gjatë, që sipas tyre mund të jetë nisur drejt Tokës.

Siç raporton New York Times, shkëmbi, i quajtur 2024 YR4, ka një shans 1.3 për qind për të na godasë më 22 dhjetor 2032 – një fat që mund ta meritojmë, duke marrë parasysh se çfarë trajtimi ia bëjmë planetit.

“Shanset janë rritur pak në 1 në 83”, shkroi studiuesi i Universitetit të Arizonës, David Rankin në një postim në Bluesky.

“Kjo është një nga probabilitetet më të larta të një ndikimi nga një shkëmb me madhësi të konsiderueshme ndonjëherë”, shtoi ai.

“Ne do vazhdojmë ta gjurmojmë”, përfundoi Rankin.

Ndryshe, ai kurs i mundshëm i përplasjes ndoshta nuk duhet të na merakosë shumë, sipas studiuesit, shkruan yahoonews.

Nëse do të përplasej me planetin tonë, nuk do të na kërcënonte të gjithëve, megjithëse mund të zhdukte lehtësisht një qytet të tërë.

Një asteroid afërsisht i ngjashëm në përmasa goditi një rajon të largët të Siberisë në vitin 1908, duke zhdukur 2071 kilometra katrorë.

Raportohet se 2024 YT4 vjen në tre në shkallën e rrezikut të ndikimit në Torino, e cila mat probabilitetin e një asteroidi që të godasë Tokën.

Një tre, sipas Jet Propulsion Lab të NASA-s, do të thotë se është një “takim, që meriton vëmendje nga astronomët”, plus vëmendja “nga publiku dhe nga zyrtarët publikë meritohet nëse takimi është më pak se një dekadë larg”.

Është vlerësimi i dytë më i lartë që astronomët i kanë dhënë ndonjëherë një asteroidi, pas shkëmbit hapësinor Apophis, i cili më parë arriti një rekord prej katër në dhjetor 2004, por që atëherë është ulur në nivelin e parë.

Rankin ka argumentuar gjithashtu se 2024 YR4 mund të përjashtohet në mënyrë të ngjashme në vëzhgimet e ardhshme.

Disa ekspertë festuan zbulimin më të fundit, duke argumentuar se ai thekson aftësinë tonë të përmirësuar për të parashikuar një kërcënim që vjen