Astrit Gashi ironizon me Kurtin: Që 20 vite askush nuk ka rezistuar më shumë se Albin Kurti Analisti Astrit Gashi, në një postim në “Facebook” ka reaguar për vendimin e qeverisë për t’i bartur tokat Manastirit te Deçanit. Ai ironizoi me kryeministrin Kurti se ka “qëndruar i pamposhtur deri më sot, dhe në fund ai e shpëtoi Kosovën”. “Askush nuk ka rezistuar me gjate se Albin Kurti per t’i bartur tokat Manastirit…