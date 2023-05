Astrit Gashi bëhet nervoz me RTV Dukagjinin, jep dorëheqje nga debati Analisti Astrit Gashi është dorëhequr nga pjesëmarrja në Debat Plus. Shkak duket të jetë afërsia e madhe e emisionit me partinë në pushtet, përcjell lajmi.net. Gashi përmendi dy çështje me të cilat edhe u nervozua shumë. Përmes një postimi në “Facebook”, Gashi hodhi kritika në drejtim të organizatorit. Sipas tij, mysafiri i sontëm, Armend Muja,…