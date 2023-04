Aston Villa avancon në “Stamford Bridge”, lojtari i Chelseat “asiston” aksidentalisht

Është shënuar goli i parë në ndeshjen kampionale mes Chelseat dhe Aston Villës.

Mysafirët nga Birmingham kanë kaluar në avantazh 0:1 në stadiumin “Stamford Bridge”.

Ollie Watkins ka realizuar golin e avantazhit për mysafirët në minutën e 18-të, pas gabimit të mbrojtësit Cucurella, shkruan lajmi.net.

Përballja ndërmjet Chelseat dhe Aston Villës i takon javës së 29-të kampionale në Premierligë.

Mëposhtë mund ta shikoni golin e Aston Villës./Lajmi.net/

GOAL Chelsea 0-1 Aston Villa (18 mins)

Ollie Watkins has the opener for the visitors! A miss-timed header at the back leaves the striker plenty of space to delicately lob the ball into the net#CHEAVL

pic.twitter.com/1cp8gzyALP

— FOOTBALL234TV (@football234tv) April 1, 2023