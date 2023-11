“Asociacioni serioz në mundësinë që ia jep Serbisë të funksionoj brenda Kosovës”, Ramadani publikon versionin e tij të draft-statutit

Ish-kryeinspektori i Agjencisë Kosovare për Inteligjencë, Burim Ramadani ka publikuar disa dokumente të cilat pretendon se është i rregulluar draft-statuti i Asociacionit të Komunave me shumicë serbe.

Në kanalin e tij në Youtube, Ramadani ka thënë se ky draft-statut është serioz në kompetencat që ia ofron Asociacionit, transmeton lajmi.net.

“Kosova duhet të fitojë diçka jashtëzakonshmit të madhe në mënyrë që të zbatohet ky draft-statut, sepse është serioz në kompetencat që i’a ofron asociacionit. Mbi të gjitha është shumë serioz në mundësinë që ia jep Serbisë të funksionoj brenda Kosovës, e kjo sidomos në arsim e shëndetësi, në kujdesin social, në financim në donacione e të ngjashme”.

Ranadani ka shkruar se Asociacioni selinë e ka në Mitrovicën Veriore dhe ofron kornizë vetmenaxhuese për komunitetin serb në Kosovë.

“Elemente kryesore dhe të përgjithshme: Asociacioni quhet Asociacioni me shumicë serbe në Kosovë, selinë qendrore e ka në Mitrovicën Ceriore, ka 45 nene dhe ndahet në 7 kapituj, ky statut ofron një kornizë vetëmenaxhuese për komunitetin serb në Kosovës brenda nivelit komunal të qeverisjes lokale, dhe nuk fiton kompetenca ekzekutive shtesë në krahasim me komunat anëtare të saj”, potencoi ai disa nga elementet kryesore që përmban ky draft.

Ai ka shtuar se Asociacioni do të ketë të drejtë të bashkëpunojë me agjencitë qeveritare në Serbi

“Asociacioni do të ketë të drejtë të bashkëpunojë me agjencitë qeveritare në Serbi për asistencë teknike dhe financiare, duke përfshirë pajisje në zbatim të kompetencat komunale. Donacionet dhe pajisjet nga Serbia do të përjashtohen nga çdo taksë dhe detyrim”, ka treguar tutje Ramadani.