“Asociacioni nuk përbën kërcënim për Kosovën” – E thotë Ambasadori suedez

Ambasadori i Suedisë në, Johanes Wester ka thënë që të gjitha gjërat mes palëve kosovare dhe asaj duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. Sipas tij, Asociacioni nuk lidhet për Kosovën.

Komuniteti ndërkombëtar po insiston vazhdimisht që Kosova të bëjë hapa drejt themelimit të Asociacionit të Komunave me kujdesin e shërbimit.

Madje kjo çështje duket si kusht mbi kusht për Republikën e Kosovës.

Mirëpo ambasadori suedez në Kosovë, Jonas Ëesterlund në një intervistë për Tëvë1 thotë se duhet të ketë një plan sekuencimi për pamjen e Ohrit.

Sipas tij të gjitha gjërat duhet të zbatohen në fokusin e kohës dhe të mos jetë vetëm tek çështja e Asociacionit.

“Ka dallime të mendimeve për Marrëveshjen e Ohrit nëse duhet ta vërtetoni apo jo. Ndërmjetësuesi i BE-së për dialog, Miroslav Lajçak, e ka nënvizuar disa herë se nuk ka nevojë për nënshkrim për shenjat e Ohrit. Megjithatë unë pajtohem me qeverinë e Kosovës kur thonë se duhet të ketë një plan sekuencimi. Nuk mund ta trajtoni vetëm një çështje nga marrëveshja e Ohrit dhe të thoni se do të zbatojmë fillimisht këtë. Duhet të ketë një plan sekuencimi dhe t’i zbatoni të gjitha këto në të njëjtën kohë”, tha ambasadori suedez.

Tutje Ëesterlund shprehet kritik ndaj atyre që thonë se Asociacioni i Bosnjëzon Kosovës.

Madje thotë se formimi i Asociacionit në asnjë formë nuk e Kosovës rrezik për shtetin e saj.

“Krahasimi i Asociacionit me Republikën Sërpska është i padrejtë sepse situata në Bosnje dhe Hercegovinë është ndryshe. Në Bosnje rreth 30% serbë, pra është një situatë tjetër. Besoj se koha e duhur që të lëvizet para me themelimin e Asociacionit të Komunave me shërbimin nuk ka qëndruar për shtetin e Kosovës. Duhet të bëhet progres në normalizimin e përbashkët të Kosovës dhe Serbisë”.

Për diplomatin evropian, situata e familjes mbetet e ndjeshme në pjesën tjetër të vendit, derisa nuk zgjidhnin të gjitha çështjet.

“Më shumë mund të bëj këtë një të dërguar të ri në proces e dialogut, kështu që është koha për të bërë një koment dhe ndoshta duhet të përqendrohemi më shumë në orarin për të cilin disa duhet të jenë të miratuar në të dhënat e caktuara. Situata e femrave mbetet e ndjeshme nëse nuk zgjedhen të gjitha çështjet në pjesën tjetër të vendit”, tha Westerlund.

BE është e qartë e zhgënjyer me Kosovën dhe Serbinë që nuk kanë bërë mjaftueshëm për t’i zbatuar qartët e arritura në kuadër të dialogut.