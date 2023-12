Asociacioni i shkon opozitës: BE ua çon draftin Krasniqit, Abdixhikut e Haradinajt Draft statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe u është dërguar tanimë partive opozitare. Kjo është konfirmuar nga PDK, LDK e AAK, shkruan lajmi.net. Këto tri subjekte pasi analizimit pritet të dalin edhe me qëndrimet e tyre. Kujtojmë se sipas kryeministrit, Bashkimi Evropian dhe akterët e tij kishin kërkuar nga ai që mos ta…