Asociacioni “do të jetë” kusht edhe për BE, thotë Guerot Themelimi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të jetë kush edhe për anëtarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Kështu është shprehur ambasadori francez në Kosovë, Oliver Guerot, në një intervistë në emisionin “Info Magazine” në Klan Kosova. Diplomati francez tha se marrëveshja e shkurtit 2023, Bruksel-Ohër, ka shumë material brenda saj për Kosovën,…