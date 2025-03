Asnjë fjalë ende nga Zelensky që nga koha kur Trump e përzuri nga Shtëpia e Bardhë Presidenti ShBA-së, Donald Trump, pezulloi gjithë ndihmën ushtarake për Ukrainën, pas përplasjes së tij me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky, javën e kaluar në Zyrën Ovale. Fox News raportoi se pauza do të zgjasë derisa Trump të përcaktojë se udhëheqësit e vendit janë të përkushtuar me besim të mirë ndaj paqes. Deri më tani nuk ka…