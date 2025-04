“Asnjë cent më shumë”, nisin të mblidhen protestuesit në Prishtinë kundër shtrenjtimit të rrymës

Nën moton “Asnjë cent më shumë”, sot mbahet protesta kundër rritjes së çmimit të energjisë elektrike.

Në lidhje me protestën që do të mbahet nga ora 15:00 në sheshin “Skënderbeu” në kryeqytet ka folur organizatori i protestës, Luan Hasanaj. Aty veqse kanë filluar të mblidhen protesuesit e parë.

“Është një mesazh i thjeshtë, reagimi ynë ka ardhur si rezultat i një trendi të rritjes së çmimeve në mënyrë pothuajse të pakontrolluar të viteve të fundit. Grup shumë i madh i qytetarëve mezi e kalojnë muajin me të hyrat që i marrin dhe duke e parë se çfarë po vjen. Kur themi se 15% do të rritet çmimi i rrymës dhe kjo do të ketë efekt zinxhir në secilin sektor, mesazhi ynë për ata që janë vendimmarrës është i thjeshtë: na mundësoni që ne qytetarët që kemi vendosur të jetojmë në këtë vend, të kemi mundësi që t’i përballojmë këto çmime dhe faturat që na vijnë çdo muaj”, tha Hasanaj në Klan.

Më tej, Hasanj u shpreh se kërkesa në drejtim të Zyrës së Rregullatorit të Energjisë është pezullimi i i rritjes së çmimit të energjisë prej 15 për qind, derisa të konstituohen institucionet e reja.