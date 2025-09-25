Asnjë amerikan nga Qeveria Trump s’po e takon, Kurti në New York e takon kryeministrin e Belgjikës
Pasi s’po e bën askush hesap nga aleati kryesor i Kosovës, ShBA-ja, kryeministri në detyrë, Albin Kurti e ka shfrytëzuar këtë vizitë të tij në New York të takohet me kryeministrin e Belgjikës, Bart De Wever.
Marrëdhëniet bilaterale dhe fushat e mundësitë me interes të përbashkët, ishin çështjet kryesore të diskutimit.
Në mesin e tyre, theks të veçantë pati bashkëpunimi në fushën e mbrojtjes dhe rritja e shkëmbimeve tregtare.
Së fundmi, Brukseli zyrtar ka njoftuar se do të mirëpresë atasheun e mbrojtjes së Kosovës, kurse në muajin korrik, në një tjetër hap të rëndësishëm për thellimin e raporteve në fushën e mbrojtjes, ministritë e mbrojtjes së dy vendeve nënshkruan Deklaratën e Qëllimit të Përbashkët në këtë fushë./lajmi.net/