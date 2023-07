​Asllani ndryshon numrin e fanellës te Interi Kristjan Asllani do të luajë me numë të ri në edicionin garues 2023/24 të Serie-me Interin. Mesfushori shqiptar i cili kaloi te Interi nga Empoli sezonin e kaluar luajti me numrin 14 në fanellë, por tashmë edhe zyrtarisht e ka ndryshuar atë, raporton lajmi.net. Edhe zyrtarisht, në faqen zyrtare të Interit, Asllani është paraqitur me…