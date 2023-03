Asllani lojtari më i shtrenjtë te Shqipëria, kjo është vlera totale e ‘Kuqezinjëve’ Kombëtarja e Shqipërisë do të luaj vetëm një ndeshje në fazën para-kualifikuese për Euro 2024, ku si kundërshtar do ta ketë Poloninë në stadiumin ‘Narodoëy’. 23-futbollistë bëjnë pjesë në listën e futbollistëve të ftuar nga trajneri i ri i ‘Kuqezinjëve’, Sylvinho – me Kristjan Asllani që është lojtari më i shtrenjtë sipas sajtit ‘Transfermarkt’ (12…