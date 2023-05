Asllani flet pas historisë me Interin: Është ndjenjë fantastike Shqiptari që luan për Interin, Kristjan Asllani, është shprehur i lumtur me kalimin në finale të Ligës së Kampionëve. “Është një sukses i madh, është viti i parë me këta lojtarë fantastik, kemi bërë një gjë fantastike”, ka thënë Asllani “Ishte një ndeshje e vështirë e vështirë per neve, jam tifoz interist, t’i dëgjojë këta…