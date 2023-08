“Askush nuk ikën pa i larë hesapet” – me kë e ka Stresi në mesazhin e fundit?

Reperi Stresi është duke shijuar pushimet verore si teksa nuk kanë munguar as performancat në klubet e bregdetit.

Por duket se jo çdo që shkon mirë për Stresin, e sipas postimti të tij të fundit, dikush ia ka prishur rehatinë e pushimeve.

“Qent lehin se jan qen din vec me leh. Stresi hec perpara se ka kush me iu ardh mbrapa. Me qetsi me mençuri dhe me durim. Çdo gje zgjidhet asigje ne ket jet nuk iken pa i la hesapet”, shkruan Stresi në Instagram.

Stresi është përfshirë në konflikte të shumta virtuale me ish mikun e tij, Cllevio Serbianon. Por është e paqartë se kujt ia adreson këtë mesazh.