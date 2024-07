ASK: Të dhënat paraprake të regjistrimit të popullsisë publikohen më 12 korrik Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) do t’i bëjë publike të dhënat paraprake të Regjistrimit të Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave (ReKos 2024) në Kosovë më 12 Korrik 2024. Në njoftimin e bërë për media thuhet se, me rastin e shpalljes së rezultateve paraprake të Regjistrimit të Popullsisë 2024, përfaqësues të lartë të institucioneve vendore…