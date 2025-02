ASK: Ritet numri i fluturimeve dhe i udhëtarëve me aeroplanë Në vitin që lamë pas kur ndodhi edhe liberalizimi i vizave, numri i fluturimeve me aeroplan të realizuara ishte 13 mijë e 1 ose 15.8 për qind më shumë së në periudhën e njëjtë të vitit 2023, ndërsa numri i udhëtarëve ishte 4 milionë e 77 mijë e 482 ose 19.2 për qind më shumë…