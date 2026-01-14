ASK: Prodhimi i thëngjillit më i lartë në nëntor 2025 krahasuar me nëntorin 2024
Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar Statistikat e Energjisë për muajin nëntor 2025 me të dhëna për prodhimin dhe konsumin e thëngjillit, prodhimin dhe konsumin e energjisë, importin dhe eksportin e energjisë, si dhe importin dhe eksportin e energjentëve të tjerë. Sipas ASK-së, më shumë thëngjill i prodhuar në nëntor 2025 sesa në nëntor 2024.
ASK njofton se gjatë muajit nëntor të vitit 2025, energjia elektrike bruto në dispozicion ishte 634.84 GWh, kurse konsumi i energjisë elektrike ishte 509.47 GWh ose 0,39 % më i madh, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit paraprak.
“Pjesëmarrja e energjisë elektrike alternative në kuadër të konsumit të përgjithshëm ishte 12,14 %. Importi i energjisë elektrike në nëntor të vitit 2025 ishte 325.04 GWh, kurse eksporti i energjisë elektrike në të njëjtën periudhë ishte 247.29 GWh (këtu është e përfshirë edhe sasia e transmisionit). Prodhimi i thëngjillit për muajin nëntor 2025 ishte rreth 663 413 mijë ton që paraqet një rritje prej 2,94 %, krahasuar me muajin e njëjtë të vitit të kaluar”, njofton ASK.
Struktura e konsumit të energjisë elektrike Nëntor 2025