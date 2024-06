ASK për 2023: Kosova me mbi 6 milionë vizitorë Mbi 6 milionë është numri i vizitorëve për vitin 2023 në Kosovë sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Në hulumtimin e Hotelerisë dhe Turizmit kanë njoftuar për rritjen e numrit të vizitorëve krahasuar me vitin 2022. “Numri total i vizitorëve të jashtëm që kanë hyrë në territorin e Republikës së Kosovës gjatë periudhës Janar –…