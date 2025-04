ASK-ja thotë se s’ka rritje të numrit të të punësuarve në vend

S’ka rritje të numrit të të punësuarve në vend. Statistikat e fundit tregojnë se se shkalla e papunësisë nuk ka lëvizur fare gjatë viteve 2023-2024.

Të dhënat e fundit të publikuara në Agjencinë e Statistikave të Kosovës (ASK) thuhet se shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet e njëjtë (10,7%) në TM2 2024, krahasuar me TM2 2023.

Rreth dy të tretat e popullsisë në Kosovë (1 074 704) janë popullsi në moshë pune (85 960 më pak sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak).

Persona aktivë ishin 461 675 (8 862 më pak sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak).

Persona jo aktivë ishin 613 029 (87 536 më pak sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak).

Persona të punësuar ishin 412 482 (7 668 më pak sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak).

Persona të papunësuar ishin 49 194 (1 193 më pak sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak).

Përqindja e meshkujve të punësuar ishte 55,9% (2,8% më e lartë sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak). Kurse përqindja e femrave të punësuara ishte 20,8% (1,2% më e lartë sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak).

Shkalla e punësimit ishte 38,4% (2,5% më e lartë sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak).

Shkalla e papunësisë ishte 10,7%, identike sikurse në periudhën e njëjtë të vitit paraprak).

Kurse tek të rinjtë (15-24 vjeç), shkalla e papunësisë ishte 21,2% (5,0% më e lartë sesa në periudhën e njëjtë të vitit paraprak).

Shkalla e jo aktivitetit vazhdon të mbetet e lartë

Shkalla e jo-aktivitetit vazhdon të mbetet mjaft e lartë (57,0 %), mirëpo vërehet një rënie e përqindjes (-2,8%), krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak.

Shkalla e jo-aktivitetit tek femrat ishte shumë e theksuar (75,0%), krahasuar me meshkujt (39,1%).

Tregtia, ndërtimtaria dhe arsimi prijnë me punësim

Sektorët ekonomikë që prijnë me punësim vazhdojnë të jenë: tregtia me 20,2%, ndërtimtaria 11,9%, prodhimi me 11,4%, arsimi me 9,2%, administrata publike dhe mbrojtja me 7,9%, etj.

Femrat ishin të punësuara kryesisht në sektorët e tregtisë, arsimit dhe kujdesit shëndetësor me 51,2% të tyre. Ndërsa, meshkujt ishin kryesisht të punësuar në sektorët e tregtisë, ndërtimtarisë dhe prodhimit me 47,5%.