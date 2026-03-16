ASK: Importi i energjisë mbetet i lartë, por prodhimi nga hidrocentralet shënon rekord

16/03/2026 23:00

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka njoftuar se në janar 2026 është shënuar rritje e prodhimit të energjisë elektrike, veçanërisht nga hidrocentralet, si dhe rritje e konsumit krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2025.

Sipas ASK-së, prodhimi bruto i energjisë nga hidrocentralet arriti 29.901 GWh, duke shënuar një rritje prej 67,09% krahasuar me janarin e vitit të kaluar.

Në të njëjtën kohë, energjia elektrike bruto në dispozicion ishte 894,93 GWh, një rritje prej 1,10%, ndërsa konsumi i energjisë elektrike arriti 695,17 GWh, me një rritje prej 4,63%.

Agjencia raportoi se pjesëmarrja e energjisë elektrike alternative në konsum ishte 10,87%, ndërsa importi i energjisë elektrike në janar ishte 508,45 GWh, dhe eksporti arriti 299,19 GWh, duke përfshirë edhe sasinë e transmisionit.

Nga ana tjetër, prodhimi i thëngjillit shënoi rënie prej 20,55%, duke arritur rreth 617.956 mijë ton.

Konsumi sipas sektorëve tregon se rritja më e madhe ishte në industri (22,96%) dhe ndriçim publik (14,07%), ndërsa disa kategori të tjera si konsumatorët 220-110 kV dhe minjtë shënuan rënie.

 

