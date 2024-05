ASK del me shifra: 1 milion e 420 mijë e 148 qytetarë janë regjistruar deri tani, procesi pritet të përmbyllet më 17 maj Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) mbajti konferencën e radhës për media lidhur me ecurinë e punës gjatë Javës së gjashtë në terren për Regjistrimin e Popullsisë, Ekonomive Familjare dhe Banesave në Kosovë. Procesi i regjistrimit të popullsisë në Kosovë është duke vazhduar edhe këtë javë, dhe i njëjti pritet të përmbyllet më 17 maj.…