Asistimi magjik nga Lamine Yamal, ai po konsiderohet si më i miri i vitit në La Liga Barcelona kaloi në epërsi në minutën e 12-të në derbin e qytetit ndaj Espaynol me 1:0. E sigurisht që më meritori për këtë epërsi të hershme ishte Lamine Yamal me një asistim magjik. 17-vjeçari dha një asistim të përkryer me të jashtmen, derisa Dani Olmo shënoi me lehtësi për 1-0. Asistimi nga diamanti i Barcelonës…