Ashpërsohet gjuha Rama-Çeku në debatin për Rrugën A
Është ashpërsuar gjuha mes kandidatëve në përballjen Rama-Çeku teksa po debatojnë në Pressing në T7.
Përparim Rama dhe Hajrulla Çeku diskutuan edhe për Rrugën A, ku ndër të tjera thanë:
Çeku: Ky është dështaku më i madh i krejt historisë së pasluftës në Prishtinë. Rruga A e ka pas edhe fondin e ndarë 8 milionë euro nga Qeveria e Kosovës, dhe për të cilën nuk kemi pas lëvizje nga komuna. Tash para fushatës e kanë promovu një segment të rrugës A me pompozitet.
Rama: Me demogagji nuk e shtyjnë projektin përpara, me çfarë serioziteti nuk e kryeni teatrin që tri vite e gjymsë, pra Teatrin Kombëtar?