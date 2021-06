Ashley Benson vë në fokus gjoksin e bujshëm në festën e komunitetit LGBTI

Aktorja, 31 vjeçe, filloi mbrëmjen në një këmishë të mbështjellë e cila ofronte një sasi bujare të dyshemesë para se të rrëshqiste në një fustan argjendi, shkruan Daily Mail.

Veshja e zhurmshme e Ashley ishte zgjedhja perfekte për ngjarjen e saj të parë, e cila ishte një festë e LGBTI e quajtur ‘Dashuri pa Kufij’, transmeton lajmi.net.

Ajo e shoqëroi pjesën e sipërme që sfidonte gravitetin me një skaj të tejdukshëm të mbuluar me vezullim ndërsa lidhte pamjen së bashku me një çantë prej ari dhe taka blu.

Pastaj ajo rriti magjepsjen me një ndryshim të veshjes, duke ndërruar dukshëm dhe duke kërkuar me shkëlqim një fustan argjendi verbues.

Ashley dukej si jeta e festës ndërsa modeloi fustanellën ndërsa pozonte nën një hark ylberi me alumin The Only Way Is Essex dhe CEO dhe Kryeredaktori i Revistës Tings Magazine, Vas J Morgan dhe një mik tjetër.



Festa ishte mjaft çështje në listën A, gjithashtu u bashkuan me Paris Jackson, Rita Ora, dhe Demi Lovato si dhe shoku më i mirë i Kylie Jenner Stassie Karanikolaou dhe këngëtari Adam Lambert./Lajmi.net/