Asgjësohen mbi 9000 bimë kanabisi në Qarkun e Shkodrës

Lajme

13/09/2025 11:29

Policia e Shqipërisë ka asgjësuar 9317 bimë të dyshuara narkotike, të llojit cannabis sativa në Qarkun e Shkodrës.

Sipas njoftimit të policisë, në kërkim u shpall një 52-vjeçar, derisa u procedua penalisht, për shpërdorim detyre, kryetari i fshatit Ndrejaj.

Ndërkohë, policia ka bërë të ditur se po vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të implikuar në kultivimin e bimëve narkotike.

