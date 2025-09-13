Asgjësohen mbi 9000 bimë kanabisi në Qarkun e Shkodrës
Policia e Shqipërisë ka asgjësuar 9317 bimë të dyshuara narkotike, të llojit cannabis sativa në Qarkun e Shkodrës.
Sipas njoftimit të policisë, në kërkim u shpall një 52-vjeçar, derisa u procedua penalisht, për shpërdorim detyre, kryetari i fshatit Ndrejaj.
Ndërkohë, policia ka bërë të ditur se po vijon puna për identifikimin dhe kapjen e personave të tjerë të implikuar në kultivimin e bimëve narkotike.