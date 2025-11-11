Asfaltimi i rrugës Kërpimeh-Bajgorë-Mitrovicë, MI njofton se një pjesë e rrugës do të mbyllet për qarkullim deri të shtunën
Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se nga nesër e deri më 15 nëntor, në projektin e rikonstruimit të rrugës regjionale Kërpimeh-Bajgorë-Mitrovicë R129, do të bëhet asfaltimi i shtresës pëfundimtare.
Në njoftim thuhet se pjesa nga lokacioni Picel(Bajgorë)-Kaqandollë-Kërpimeh do tē jetë e pakalueshme për qarkullim.
“Kērkojmē nga qytetarēt qē gjatë ketyre ditēve tē shfrytėzojnē rrugēt alternative”, thuhet në njoftim.