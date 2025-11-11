Asfaltimi i rrugës Kërpimeh-Bajgorë-Mitrovicë, MI njofton se një pjesë e rrugës do të mbyllet për qarkullim deri të shtunën

Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se nga nesër e deri më 15 nëntor, në projektin e rikonstruimit të rrugës regjionale Kërpimeh-Bajgorë-Mitrovicë R129, do të bëhet asfaltimi i shtresës pëfundimtare. Në njoftim thuhet se pjesa nga lokacioni Picel(Bajgorë)-Kaqandollë-Kërpimeh do tē jetë e pakalueshme për qarkullim. “Kērkojmē nga qytetarēt qē gjatë ketyre ditēve tē shfrytėzojnē rrugēt alternative”,…

Lajme

11/11/2025 20:18

Ministria e Infrastrukturës ka njoftuar se nga nesër e deri më 15 nëntor, në projektin e rikonstruimit të rrugës regjionale Kërpimeh-Bajgorë-Mitrovicë R129, do të bëhet asfaltimi i shtresës pëfundimtare.

Në njoftim thuhet se pjesa nga lokacioni Picel(Bajgorë)-Kaqandollë-Kërpimeh do tē jetë e pakalueshme për qarkullim.

“Kērkojmē nga qytetarēt qē gjatë ketyre ditēve tē shfrytėzojnē rrugēt alternative”, thuhet në njoftim.

Artikuj të ngjashëm

November 11, 2025

Forca të shumta policore në Mitrovicë gjatë procesit të rinumërimit të...

November 11, 2025

Bajrami: U befasova që Kurti nuk është në aktakuzë për rezervat...

Lajme të fundit

Forca të shumta policore në Mitrovicë gjatë procesit...

Bajrami: U befasova që Kurti nuk është në...

Policia po e kërkon këtë person të dyshuar për vjedhje

Behrami: Në 15 klasë janë gjetur fletëvotime me numër serik të çrregullt