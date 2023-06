Asensio udhëton drejt PSG-së sot Marco Asensio së shpejti do të zyrtarizohet si lojtari më i ri i Paris Saint Germain. Anësori spanjoll mbrëmë i dha fund periudhës së tij shtatëvjeçare me Real Madridin, përcjellë lajmi.net. Asensio ka fituar çdo trofe të mundshëm me gjigantin spanjoll, duke qenë edhe vendimtar në disa raste. Kontrata e tij me klubin mbretëror skadon…