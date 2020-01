Asamblistja e pushtetit në Prishtinë kërkon hetim për projektin te Badoci

Fiknete Bejta, asambliste në KK të Prishtinës nga radhët e AAK-së ka thënë se Projekti ndërtimor i quajtur si “ Lakeside Gardens” i cili po tentohet të realizohet pranë Liqenit të Badocit nuk ka leje ndërtimi nga Komuna e Prishtinës dhe si i tillë është në kundërshtim me ligjin.

Bejta e cila është nga radhët e partisë që janë në bashkëqeverisje me kryetarin, Shpend Ahmeti, ka thënë se kompania që po planifikon të ndërtojë nuk ka leje ndërtimi dhe as nuk ka aplikuar për një të tillë.

“Projekti ndërtimor i quajtur si “ Lakeside Gardens” i cili po tentohet të realizohet pranë Liqenit të Badovcit nuk ka leje ndërtimi nga Komuna e Prishtinës dhe si i tillë është në kundërshtim me ligjin. Nuk ka leje ndërtimi dhe as nuk ka aplikuar për një të tillë. Problemi kryesor sipas meje këtu është se pikërisht institucioni që duhet ta mbrojë ambientin nga degradimi ka nxitur degradim e shkelje ligji me vendimet e tij”, ka thënë Bejta.

Ajo ka ftuar organet hetuese që të hetojnë edhe vendimet e ministrisë.

“Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka lëshuar vendim që mund të ndërtohet në këtë pjesë dhe që e kushtëzon Komunën e Prishtinës të lëshojë Kushtet Ndërtimore. Ky vendim i kësaj ministrie duhet të trajtohet me seriozitet nga Krimet Ekonomike sepse këtu si duket dikush nuk e ka prioritet shëndetin e qytetarëve dhe mbi të gjitha as zbatimin e ligjit”, ka shkruar tutje Bejta. /Lajmi.net/