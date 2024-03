Asambleja Evropiane jep detaje rreth hapave të ardhshëm që duhet të ndërmarrë Kosova për anëtarësim në KiE

Komisioni për Çështje Politike dhe Demokraci i Asamblesë Parlamentare, ka rekomanduar që Kosova të bëhet anëtare e Këshillit të Evropës.

Duke miratuar një projekt-opinion gjatë një takimi të mbajtur të mërkurën në Paris, bazuar në një raport të Dora Bakoyannis (Greqi, EPP/CD), komiteti mirëpriti një listë të gjerë të zotimeve të bëra me shkrim nga autoritetet e Kosovës.

Po ashtu vuri në dukje se anëtarësimi do të çonte për forcimin e standardeve të të drejtave të njeriut duke siguruar qasje në Gjykatën Evropiane për të Drejtat e Njeriut për të gjithë ata që janë nën juridiksionin e Kosovës.

Pas këtij hapi, Asambleja në përbërje të deputetëve të 46 shteteve anëtare të Këshillit të Evropës – do të debatojë rekomandimin e komisionit të enjten e 18 prillit gjatë seancës së ardhshme plenare të pranverës, kur do të votojë për një Opinion përfundimtar mbi kërkesën e Kosovës për anëtarësim.

Vendimi përfundimtar për anëtarësimin merret nga Komiteti i Ministrave i Këshillit të Evropës.

Anëtarësimi në Këshillin e Evropës do të “katalizojë momentin që Kosova të vazhdojë të bëjë përparim në forcimin e të drejtave të njeriut, demokracisë dhe sundimit të ligjit dhe të adresojë sfidat e pazgjidhura dhe çështjet shqetësuese”, theksoi komiteti, duke përmendur çështje të tilla si hendeku midis standardet normative dhe zbatimi efektiv i tyre, nevoja për të përmirësuar mbrojtjen e të drejtave të komuniteteve joshumicë dhe për të nxitur një klimë të favorshme për besimin, pajtimin dhe përfshirjen.

Komisioni përshëndeti si “një përparim të madh” zbatimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese në rastin e manastirit të Visoki Deçanit, duke shtuar se themelimi i Asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të jetë një “angazhim pas anëtarësimit” për Kosovën që do të ndihmonte për të siguruar mbrojtjen e të drejtave të serbëve të Kosovës dhe që shpronësimet duhet të kryhen “në respektimin më të rreptë të ligjit” dhe në përputhje të plotë me Planin e Ahtisaarit.

Duke vënë në dukje përkeqësimin e situatës së sigurisë në komunat veriore të Kosovës, komiteti vuri në dukje se “rreziku i dhunës së hapur në Kosovë është shumë real”, dhe tha se siguria varet nga “mbrojtja e të drejtave të komunitetit serb, depërshkallëzimi i tensioneve dhe normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë”.

Duke pranuar “rrethanat e paprecedentë” të aplikimit, duke pasur parasysh se një numër vendesh anëtare të Këshillit të Evropës nuk e njohin Kosovën si shtet, komiteti bëri thirrje për “diplomaci, dialog dhe kompromis” dhe ftoi Komitetin e Ministrave të sigurojë që Kosova anëtarësimi ishte “pa paragjykim ndaj qëndrimeve të shteteve anëtare individuale sa i përket shtetësisë së Kosovës”.

Komisioni rekomandoi gjithashtu që Kuvendi të hapë një procedurë monitorimi për Kosovën, për të siguruar respektimin e zotimeve dhe obligimeve që nga aderimi i saj.

Këshilli i Evropës është organizatë lidere në Evropë në fushën e të drejtave të njeriut.

Pjesë e tij janë 46 shtete, përfshirë 27 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe të gjitha vendet e rajonit.

Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut – me seli në Strasburg, Francë – bën monitorimin e zbatimit të Konventës Evropiane për të Drejta të Njeriut.