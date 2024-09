Asambleja e Përgjithshme e OKB-së: Sot mblidhen liderët botërorë, merr pjesë edhe Osmani Liderë nga mbarë bota do të marrin pjesë në sesionin e 79-të të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara që i fillon punimet sot në New York. E pranishme aty, do të jetë edhe presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani. Në fokus do të jenë krizat dhe konfliktet më të mprehta që po kalon bota,…