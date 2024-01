As Qeveria Kurti nuk ua bëri ligjin për sigurim shëndetësor dhe jetësor: Policia ende në pritje Zyrtarët policorë po vazhdojnë të punojë tashmë për 24 vite pa sigurim shëndetësore. Shumë policë me sëmundje kronike, disa prej tyre me invaliditet dhe mbi 4.700 me lëndime gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, kanë pritur që pas protestës së fundit të vitit të kaluar, t’u plotësohet edhe sigurimi shëndetësor, por se deri më tash nuk…