As që e kishim pritur, Luana në një film së bashku me këtë emër të njohur

E kemi parë si moderatore, e kemi dëgjuar si këngëtare, tashmë Luana do të ketë edhe një profesion tjetër. Bes Kallaku e ka paralajmëruar prej disa ditësh këtë film, ndërkohë që tashmë kanë dalë detaje të reja. Përveç Besit, në filmin komedi që pritet të realizohet shumë shpejt do të aktrojnë edhe Luana Vjollca e Blendi Fevziu të cilët do t’i shohim për herë të parë si aktorë, sipas xing.al.

Pjesë e kastit do të jenë aktorë nga Shqipëria, Kosova dhe Italia, ndërkohë që Besi ka treguar se në film do të tregohet një histori aktuale dhe ka dy vite që merret me skenarin e kësaj komedie.

“Do jetë një histori aktuale sa i përket Shqipërisë dhe Kosovës. Nuk zbuloj më shumë por i premtoj publikut që do të jetë një nga komeditë më të bukura dhe më aktuale”, ka thënë Besi për filmin ku do të luajë rolin e “Skifterit”.