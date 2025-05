As pas një muaji s’ka zgjidhje- hera e 16-të që deputetët i thonë jo propozimit për Albulena Haxhiun Deputetët e betuar të Kuvendit të Kosovës janë mbledhur edhe sot për të zhvilluar edhe një seancë të shkurtër në lidhje me konstituimin e kuvendit. Deputetët u mblodhën sot për të 16-ën herë me radhë në përpjekje për të arritur konstituimin e kuvendit. Por edhe kjo seanca u zhvillua thuajse e gjitha njësoj- si në…