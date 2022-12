AS: Enzo Fernandez nënshkruan parakontratë me Liverpoolin Liverpooli ka nënshkruar parakontratë me mesfushorin argjentinas, Enzo Fernandez. Të paktën kështu ka bërë të ditur mediumi spanjoll, AS, sipas të cilit palët kanë arritur marrëveshje, transmeton lajmi.net. Lojtari është duke shkëlqyer në këtë Kampionat Botëror me Argjentinën dhe për rrjedhojë ka mbërritur deri në gjysmëfinale të kompeticionit. Në anën tjetër, Liverpooli e ka vuajtur…