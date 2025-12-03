As Bia, as Elijona, Toni i “ngjitet” Benites
ShowBiz
Pasi mori kritikë e këshillë për lojën e tij, Toni i është “ngjitur” një tjetër banoreje.
Ai është parë në afirmitet me Beniten.
Dyshja janë kapur në momente romantike bashkë, teksa shihen që edhe duart i kanë bashkuar.
Duket se mes tyre ka nisur të ketë diçka më shumë sesa shoqëri, e çka mbetet ta shohim ditëve në vazhdim.