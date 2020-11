Artistët shqiptarë dominojnë me nominime në “NRJ Music Awards”

Ngjarja e madhe e ndarjes së çmimeve të muzikës në Francë, NRJ Music Awards është gati për një edicion të ri, shkruajnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

Në këtë ceremoni do të shpërblehen artistët që ishin të suksesshëm gjatë vitit pavarësisht faktit se kësaj radhe gjithçka është ndryshe duke pasur parasysh kontekstin aktual shëndetësor dhe ndalesat e lidhura me pandeminë e koronavirusit.

Janë disa emra të njohur shqiptarë të cilët dominojnë me nominime në “NRJ Music Awards”.

Ditë më parë u bë e ditur se DJ me prejardhje nga Kosova, Regard, ishte nominuar në kategorinë “DJ më i mirë i vitit”, krah emrave të njohur të muizkës elektronike si: Calvin Harris, David Guetta, DJ Snake, Kygo, Openbach dhe Robin Schulz. Por keq nuk mbesin as këngëtaret shqiptare me famë ndërkombëtare: Dua Lipa dhe Ava Max, të cilat në këtë event janë nominuar në më shumë se një kategori.

Këngëtarja nga Shqipëria, Ava Max, konkurron për çmimet: “Artistja më e mirë ndërkombëtare e vitit”, dhe “Kënga më e mirë ndërkombëtare e vitit” për këngën e saj shumë të suksesshme ‘Kings and Queen’./Lajmi.net/

Më poshtë gjeni listën e plotë të nominimeve për NRJ Music Awards 2020:

Artistja vendore (franceze) më e mirë e vitit

AMEL BENT

AYA NAKAMURA

CAMELIA JORDANA

CARLA BRUNI

CLARA LUCIANI

LOUANE

WEJDENE

Artistja ndërkombëtare më e mirë e vitit

BILLIE EILISH

AVA MAX

LADY GAGA

MILEY CYRUS

DUA LIPA

SIA

TONES & I

Artisti vendor (francez) më i mirë i vitit

AMIR

DADJU

GIMS

JULIEN DORÉ

KENDJI GIRAC

M. POKORA

VIANNEY

Artisti ndërkombëtar i vitit

HARRY STYLES

JASON DERULO

JUSTIN BIEBER

LEWIS CAPALDI

SHAWN MENDES

THE WEEKND

Artisti depërtues vendor (francez) më i mirë i vitit

ALLIEL

HATIK

SOOLKING

SQUEEZIE

TAYC

WEJDENE

Artisti depërtues ndërkombëtar më i mirë i vitit

DOJA CAT

KAROL G

MASTER KG

NEA

TOM GREGORY

ZOE WEES

Grupi/Duo më i mirë vendor (francez) i vitit

BOULEVARD DES AIRS

INDOCHINE

TRYO

VITAA & SLIMANE

Grupi/Duo ndërkombëtar më i mirë i vitit

BLACK EYED PEAS

BTS

IMAGINE DRAGONS

MAJOR LAZER

MAROON 5

ONE REPUBLIC

Kënga vendore (franceze) më e mirë e vitit

Jusqu’au bout – AMEL BENT x IMEN ES

La fête – AMIR

Facile – CAMÉLIA JORDANA

Angela – HATIK

Nos célébrations – INDOCHINE

Tahiti – KEEN’V

Désolé pour hier soir – TRYO feat. Mc Fly & Carlito

Avant toi – VITAA & SLIMANE

Kënga më e mirë ndërkombëtare e vitit

Ritmo – BLACK EYED PEAS & J BALVIN

Kings & Queens – AVA MAX

Savage Love – JAWSH 685 & JASON DERULO

Tusa – KAROL G feat. N ICKI MINAJ

Before you go – LEWIS CAPALDI

Jerusalema – MASTER KG

Physical – DUA LIPA

Blinding Lights – THE WEEKND

Bashkëpunimi frëngjishtfolës i vitit

AMEL BENT x IMEN ES (Jusqu’au bout)

BIGFLO & OLI feat. BON ENTENDEUR (Coup de Blues/Soleil)

GIMS & STING (Reste)

GRAND CORPS MALADE & CAMILLE LELLOUCHE (Mais je t’aime)

LARTISTE & CAROLIINA (Comme Avant)

SOOLKING feat. DADJU (MELEĞIM)

Bashkëpunimi më i mirë ndërkombëtar i vitit

ARIANA GRANDE & JUSTIN BIEBER (Stuck with U)

BLACK EYED PEAS & J BALVIN (Ritmo)

DAVID GUETTA & SIA (Let’s Love)

JAWSH 685 & JASON DERULO (Savage Love)

KAROL G x NICKI MINAJ (Tusa)

LADY GAGA x ARIANA GRANDE (Rain on me

Klipi më i mirë i vitit

Say so – DOJA CAT

Physical – DUA LIPA

Pendant 24h – GRAND CORPS MALADE et SUZANE

Watermelon Sugar – HARRY STYLES

Nous – JULIEN DORÉ

Rain on me – LADY GAGA x ARIANA GRANDE

Donne-moi ton cœur – LOUANE

À nos héros du quotidien – SOPRANO

Blinding Lights – THE WEEKND

Ça ira – VITAA & SLIMANE

DJ më i mirë i vitit

CALVIN HARRIS

DAVID GUETTA

DJ SNAKE

KYGO

OFENBACH

REGARD

ROBIN SCHULZ.