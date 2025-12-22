Artistët shprehin ngushëllime për vdekjen e Shemit të “Ilirëve”

22/12/2025 18:48

Estrada shqiptare u trondit të hënën nga lajmi se këngëtari Shemsi Krasniqi, i njohur si “Shemi” ka ndërruar jetë.

Me t’u konfirmuar lajmi nisën edhe postimet ngushëlluese nga artistët shqiptare.

Arian Agushi, ka ndarë një fotografi krah artistit, mbi të cilën ka shkruar: “Zoti ta faltë Xhenetin Shem”.

Ndër të tjera, Gold Ag ngushëlloi të gjithë ata që e deshën pa hile.

“Faleminderit për këngët e mira që na i le kujtim, faleminderit për këshillat dhe për humorin që e kishim pa hile mes vete. Lus Zotin e plotëfuqishëm që të falë e mëshiron, e djemve ngushëllimet më të sinqerta si dhe gjithë atyre që të deshën pa hile”, shkroi Gold Ag.

Edhe këngëtarja e njohur Gili, ka reaguar e trishtuar pas ikjes nga jeta të Shemit.

Gili shkroi “Pusho në parajsë, legjendë”, duke ndarë një fotografi të tij.

