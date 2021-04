Arti në zi, vdes këngëtari i njohur shqiptar

Arti shqiptar është në zi, pasi ka ndërruar jetë këngëtari shkodran, Berhan Nehani, shkruan lajmi.net.

Këtë e bëri të ditur kryetarja e Bashkisë së Shkodrës, Voltana Ademi, e cila përmendi kohën kur ai ishte pjesë e grupit “Karajfilat që ka Shkodra”.

Ajo e vlerësoi Nehanin si pasionanttë artit dhe njeri të dashur e të qeshur.

“Ndarja nga jeta e zotni Berhan Nehanit, është një lajm i trishtueshëm për artin dhe Shkodrën tonë. Ndër themeluesit e grupit “Karajfilat që ka Shkodra” por edhe nismëtar i rimëkëmbjes së tij para 5 viteve, zemra e artistit pushoi së rrahuri ditën e sotme, në moshën 76- vjeçare. Njeri i qeshur dhe i dashur me të gjithë, pasionant i artit dhe muzikës qytetare shkodrane, kështu do ta kujtojmë gjithmonë këtë zotni Shkodre e qytetar model. Ngushëllime familjes, të afërmve, kolegëve për këtë humbje! Do ta kujtojmë gjithmonë artistin z. Berhan Nehani”, shkruan Ademi. /Lajmi.net/