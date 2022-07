Arthur dhe Juventus do t`i ndajnë rrugët Arthur Melo shumë shpejt pritet të largohet nga ‘Allianz Stadium’. Juventusi po kërkon t’i thotë lamtumirë mesfushorit brazilian Arthur dhe kështu ai nuk do të jetë me ekipin në turneun e tyre parasezonal në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mesfushori 25-vjeçar nuk ka arritur të bind drejtuesit e ekipit aq më pak sezonin e kaluar…