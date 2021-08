Arteta: Xhaka do qëndrojë me ne, është lojtar çelës i skuadrës sonë

Xhaka u kërkuar me ngulm nga Roma e Jose Mourinhos, por dy klubet nuk gjetën gjuhën e përbashkët për kartonin e lojtarit, transmeton lajmi.net.

Xhaka realizoi gol në miqësoren ndaj Chelseas dhe Arteta ka bërë të ditur se shqiptari nuk do largohet.

“Granit Xhaka do qëndrojë me ne. Është lojtar çelës i skuadrës sonë”, tha ai për TalkSport.

Ndërkohë, eksperti i transferimeve, Fabrizio Romano ka bërë të ditur se Arsenal i ka ofruar kontratë të re deri në vitin 2025 me rritje të pagës dhe kanë besim që do kompletohet marrëveshja pasi refuzuan ofertën e Romës prej 12 milionë euro plus 3 milionë euro bonuse./Lajmi.net/

Mikel Arteta to @talksport: “Granit Xhaka is going to stay with us. He is a key member of our squad”. ⚪️🔴 #AFC

Arsenal offered him a new contract until June 2025 with an increased salary, confident to complete the agreement soon after turning down Roma bid [€12m+€3m add ons].

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 1, 2021